Hemnet AB Registered Shs Aktie

Hemnet AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PPYL / ISIN: SE0015671995

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hemnet Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hemnet Registered veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Hemnet Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 382,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 20,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,92 SEK im Vergleich zu 5,49 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden SEK, gegenüber 1,53 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hemnet AB Registered Shs

mehr Nachrichten