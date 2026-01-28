Ausblick: Hemnet Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hemnet Registered wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,55 Prozent verringert. Damals waren 1,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 341,9 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 364,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,86 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 1,39 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at