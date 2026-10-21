Hemnet AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PPYL / ISIN: SE0015671995
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hemnet Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hemnet Registered lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass Hemnet Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 SEK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 316,7 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 366,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,03 SEK, gegenüber 5,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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