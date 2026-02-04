Ausblick: Hennessy Capital Acquisition gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hennessy Capital Acquisition wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,792 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,860 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 326,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 313,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,26 USD je Aktie, gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at