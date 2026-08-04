Ausblick: Hennessy Capital Acquisition veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hennessy Capital Acquisition wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 485,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,77 USD je Aktie, gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at