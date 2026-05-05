Hennessy Capital Acquisition Aktie

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WKN DE: A14PN5 / ISIN: US0953061068

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hennessy Capital Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hennessy Capital Acquisition wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,877 USD je Aktie gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 358,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 335,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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