Ausblick: Henry Schein legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Henry Schein lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 38,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,880 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Henry Schein in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 3,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,32 USD im Vergleich zu 3,27 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 13,71 Milliarden USD, gegenüber 13,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at