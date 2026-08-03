Ausblick: Henry Schein präsentiert Quartalsergebnisse

Henry Schein lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Henry Schein die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Henry Schein noch 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,37 Milliarden USD gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,74 Milliarden USD, gegenüber 13,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at