Ausblick: Henry Schein stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Henry Schein lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Henry Schein noch 0,740 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,92 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 13,09 Milliarden USD, gegenüber 12,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at