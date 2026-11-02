Ausblick: Henry Schein stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Henry Schein lädt am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Henry Schein 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,48 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Henry Schein 3,34 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 13,87 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net