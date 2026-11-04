HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: HENSOLDT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HENSOLDT wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,484 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 592,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei HENSOLDT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 680,9 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,770 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,46 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu HENSOLDT
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13:22
|ROUNDUP: Hensoldt wird etwas optimistischer - Rheinmetall belastet ganze Branche (dpa-AFX)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:22
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro (dpa-AFX)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT steigert bereinigtes EBITDA um 33 % und konkretisiert Prognose für 2026 nach oben (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT increases adjusted EBITDA by 33% and refines guidance for 2026 upwards (EQS Group)
|
04.11.26
|XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|81,08
|0,72%