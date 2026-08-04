Ausblick: Herbalife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Herbalife präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,536 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Herbalife noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Herbalife im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,85 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 USD im Vergleich zu 2,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,24 Milliarden USD, gegenüber 5,04 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at