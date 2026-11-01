Herbalife Aktie
WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Herbalife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Herbalife wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,618 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,26 Milliarden USD, gegenüber 5,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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