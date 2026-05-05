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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Herbalife präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Herbalife wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,607 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Herbalife noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,66 Prozent auf 1,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,20 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,25 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,04 Milliarden USD im Vorjahr.

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