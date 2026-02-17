Ausblick: Herbalife präsentiert Quartalsergebnisse

Herbalife veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,477 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,05 Prozent auf 1,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD im Vergleich zu 2,50 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,00 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at