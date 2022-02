Ausblick: Herbalife stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Herbalife präsentiert in der am 23.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,640 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Herbalife 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,36 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD, gegenüber 3,71 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 5,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at