Herc Holdings Aktie
WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Herc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Herc wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,207 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD – ein Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Herc 861,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,38 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Herc Holdings
|
07:01
|Ausblick: Herc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Herc gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Herc Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Herc Holdings
|103,90
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.