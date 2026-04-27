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WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Herc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Herc wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,207 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD – ein Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Herc 861,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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