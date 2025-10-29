Ausblick: Hercules Technology Growth Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hercules Technology Growth Capital wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,480 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 137,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hercules Technology Growth Capital einen Umsatz von 124,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu 1,61 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 533,6 Millionen USD, gegenüber 462,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

