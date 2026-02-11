Hercules Technology Growth Capital Aktie

Hercules Technology Growth Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ERTZ / ISIN: US4270965084

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hercules Technology Growth Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hercules Technology Growth Capital wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,492 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hercules Technology Growth Capital 0,370 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 59,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 88,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hercules Technology Growth Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 141,5 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie, gegenüber 1,61 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 536,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 462,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

