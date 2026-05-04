Ausblick: Hercules Technology Growth Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hercules Technology Growth Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,477 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,85 Prozent auf 141,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hercules Technology Growth Capital noch 118,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 583,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 491,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at