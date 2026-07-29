Hercules Technology Growth Capital Aktie
WKN: A0ERTZ / ISIN: US4270965084
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Hercules Technology Growth Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hercules Technology Growth Capital äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,485 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,7 Millionen USD – ein Plus von 83,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hercules Technology Growth Capital 79,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD aus. Im Vorjahr waren 1,85 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 583,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 491,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hercules Technology Growth Capital IncShs
|
29.07.26
|Ausblick: Hercules Technology Growth Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Hercules Technology Growth Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Hercules Technology Growth Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)