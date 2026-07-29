Hercules Technology Growth Capital Aktie

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WKN: A0ERTZ / ISIN: US4270965084

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hercules Technology Growth Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hercules Technology Growth Capital äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,485 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,7 Millionen USD – ein Plus von 83,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hercules Technology Growth Capital 79,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD aus. Im Vorjahr waren 1,85 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 583,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 491,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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