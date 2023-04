Ausblick: Heritage Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heritage Financial lädt am 20.04.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,595 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Heritage Financial ein EPS von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,67 Prozent auf 68,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Heritage Financial noch 55,5 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 274,7 Millionen USD, gegenüber 249,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at