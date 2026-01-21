Ausblick: Heritage Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Heritage Financial äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heritage Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 66,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 1,24 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 252,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 317,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at