Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Heritage Financial wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,96 Prozent auf 80,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 349,7 Millionen USD, gegenüber 336,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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