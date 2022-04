Ausblick: Heritage Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Heritage Financial präsentiert am 21.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 53,3 Millionen USD gegenüber 60,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD im Vergleich zu 2,73 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 223,2 Millionen USD, gegenüber 240,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at