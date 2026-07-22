Ausblick: Heritage Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Financial gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,445 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Heritage Financial 0,360 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Heritage Financial nach den Prognosen von 5 Analysten 86,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 342,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at