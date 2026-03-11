Heritage Global Aktie
Ausblick: Heritage Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Heritage Global veröffentlicht am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Heritage Global für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Heritage Global nach den Prognosen von 2 Analysten 12,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 52,0 Millionen USD, gegenüber 45,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
