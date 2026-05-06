Heritage Global Aktie
WKN DE: A1W4U6 / ISIN: US42727E1038
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Heritage Global wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Global noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,163 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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