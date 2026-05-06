Ausblick: Heritage Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heritage Global wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Global noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,163 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at