Heritage Global Aktie
WKN DE: A1W4U6 / ISIN: US42727E1038
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Heritage Global stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Global noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Heritage Global nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 13,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,155 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 55,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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