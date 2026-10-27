Heritage Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Heritage Insurance lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Heritage Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,907 USD aus. Im letzten Jahr hatte Heritage Insurance einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,30 Prozent auf 217,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 841,9 Millionen USD, gegenüber 847,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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