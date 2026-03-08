Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heritage Insurance präsentiert in der am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,74 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 163,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Heritage Insurance für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,82 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 844,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 817,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at