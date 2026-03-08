Heritage Insurance Holdings Aktie

Heritage Insurance Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heritage Insurance präsentiert in der am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,74 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 163,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Heritage Insurance für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,82 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 844,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 817,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heritage Insurance Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Heritage Insurance Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heritage Insurance Holdings Inc 23,20 0,00% Heritage Insurance Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:47 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen