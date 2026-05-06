Ausblick: Heritage Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Insurance äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 215,4 Millionen USD – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heritage Insurance 211,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,62 USD aus. Im Vorjahr waren 6,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 887,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 847,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at