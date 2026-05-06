Heritage Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Heritage Insurance äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 215,4 Millionen USD – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heritage Insurance 211,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,62 USD aus. Im Vorjahr waren 6,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 887,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 847,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heritage Insurance Holdings Inc
|
06.05.26
|Ausblick: Heritage Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Heritage Insurance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)