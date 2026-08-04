Heritage Insurance Holdings Aktie

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WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Heritage Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Heritage Insurance wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Heritage Insurance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,55 USD je Aktie gewesen.

Heritage Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 861,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 847,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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