Herman Miller Aktie

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WKN: 863205 / ISIN: US6005441000

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Herman Miller präsentiert Quartalsergebnisse

Herman Miller wird am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,450 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 942,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Herman Miller einen Umsatz von 876,2 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD aus. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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