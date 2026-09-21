Ausblick: Herman Miller stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Herman Miller lässt sich am 22.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Herman Miller die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,353 USD aus. Im letzten Jahr hatte Herman Miller einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 940,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 955,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,02 USD je Aktie, gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,99 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at