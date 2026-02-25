Ausblick: Heron Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heron Therapeutics lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Heron Therapeutics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 154,2 Millionen USD, gegenüber 144,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at