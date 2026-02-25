Heron Therapeutics Aktie

WKN DE: A1XB6K / ISIN: US4277461020

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Heron Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heron Therapeutics lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Heron Therapeutics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 154,2 Millionen USD, gegenüber 144,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Heron Therapeutics Inc

Analysen zu Heron Therapeutics Inc

Aktien in diesem Artikel

Heron Therapeutics Inc

