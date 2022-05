Ausblick: Heroux-Devtek gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Heroux-Devtek präsentiert in der am 19.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,228 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Heroux-Devtek ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heroux-Devtek in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 140,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 155,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 CAD, gegenüber 0,800 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 531,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 570,7 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at