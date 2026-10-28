Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hershey stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hershey gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,11 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,36 USD je Aktie erzielt worden waren.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,25 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,48 USD, gegenüber 4,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 12,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,69 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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