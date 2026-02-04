Ausblick: Hershey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hershey wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,00 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,58 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at