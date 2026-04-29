Ausblick: Hershey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hershey öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,04 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 85,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,10 USD erwirtschaftet wurden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,81 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,03 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 12,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at