Ausblick: Hershey zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hershey wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,43 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 361,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Hershey 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,63 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hershey 2,61 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,43 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 12,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at