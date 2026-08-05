Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hertz Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hertz Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,239 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,27 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden USD in den Büchern standen.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,952 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,10 Milliarden USD, gegenüber 8,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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