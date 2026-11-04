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WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hertz Global präsentiert Quartalsergebnisse

Hertz Global lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hertz Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,246 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hertz Global einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,48 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,779 USD, gegenüber -2,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 9,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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