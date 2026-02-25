Hertz Global Holdings Aktie

Hertz Global Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hertz Global wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,522 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Hertz Global nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 2,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,849 USD im Vergleich zu -9,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8,48 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,05 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hertz Global Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Hertz Global Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hertz Global Holdings Inc Registered Shs 3,79 0,80% Hertz Global Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen