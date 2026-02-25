Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hertz Global wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,522 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,560 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Hertz Global nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 2,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,849 USD im Vergleich zu -9,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8,48 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,05 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hertz Global Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Hertz Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Hertz Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hertz Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hertz Global Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Hertz Global Holdings Inc Registered Shs
|3,79
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.