Ausblick: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hertz Global wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,522 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Hertz Global nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 2,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,849 USD im Vergleich zu -9,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8,48 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,05 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at