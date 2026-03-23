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WKN DE: A3D6RC / ISIN: US4280501085

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hesai Group (B) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hesai Group (B) (spons ADRs) veröffentlicht am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,07 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,07 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 100,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,79 CNY im Vergleich zu -0,110 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 288,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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