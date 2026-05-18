Ausblick: Hesai Group (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hesai Group (B) (spons ADRs) stellt am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,063 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) einen Verlust von -0,020 USD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 665,8 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 72,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,81 CNY, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 4,38 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 421,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at