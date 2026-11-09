Ausblick: Hesai Group (B) (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hesai Group (B) (spons ADRs) äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,670 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,05 Milliarden CNY für Hesai Group (B) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 111,1 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,68 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 4,08 Milliarden CNY, gegenüber 421,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net