Ausblick: Hesai Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hesai Group Registered B wird am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,095 HKD je Aktie gegenüber -0,140 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 761,3 Millionen HKD – das wäre ein Zuwachs von 35,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 561,6 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,32 HKD, gegenüber 3,40 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 4,99 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 3,28 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at