Hesai Group Registered b Aktie
WKN DE: A3D6RD / ISIN: KYG4417G1064
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hesai Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hesai Group Registered B wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,739 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 HKD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 905,3 Millionen HKD – das wäre ein Zuwachs von 54,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 587,0 Millionen HKD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,38 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,860 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,25 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hesai Group Registered Shs-B- Regulation Smehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Hesai Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Hesai Group Registered Shs-B- Regulation Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hesai Group Registered Shs-B- Regulation S
|19,10
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.