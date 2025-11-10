Ausblick: Hesai Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hesai Group Registered B wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,739 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 HKD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 905,3 Millionen HKD – das wäre ein Zuwachs von 54,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 587,0 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,38 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,860 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,25 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

