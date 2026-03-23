Hesai Group Registered b Aktie
WKN DE: A3D6RD / ISIN: KYG4417G1064
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hesai Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hesai Group Registered B stellt am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group Registered B 1,24 HKD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Hesai Group Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 778,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 49,81 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,07 HKD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 3,50 Milliarden HKD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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